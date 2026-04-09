PLD dice aún no ha recibido invitación acuerdo nacional

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Víctor Fadul, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reveló ayer que la organización aún no ha recibido una comunicación oficial del Gobierno para participar del gran acuerdo nacional que busca enfrentar la crisis global actual.

Explicó que el PLD y las demás organizaciones políticas y sectores de la vida nacional siempre deberán estar prestos a participar en cualquier acuerdo o cumbre por el bienestar de la nación y la gente.

Dijo que el partido está a la espera de la invitación oficial para fijar su posición sobre el consenso que auspicia el Gobierno y confía que con esta iniciativa no se juegue a la politiquería para apaciguar otros temas.

Espera que el acuerdo que se propone pueda ser como el pasado con el tema migratorio, donde aunaron esfuerzos todos los líderes políticos y lo hicieron con responsabilidad.

Sugirió al Gobierno que para temas futuros se debe actuar de manera preventiva y no reactiva, ya que este tipo de situaciones como la guerra entre Irán y los Estados Unidos afecta a todo el país.

Por otra parte, Fadul dijo que el PLD se ha reestructurado y sigue fortaleciéndose de cara al próximo proceso electoral.

Admitió que la dirigencia del PLD perdió en un momento determinado el vínculo con la sociedad y por eso salieron del poder en el 2020 y no lograron tener éxito en las del 2024. Afirmó que están volviendo a reconectar con la sociedad, lo que los posiciona en segundo lugar.