PLD insiste en que Agricultura causó alza precio pollos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) insistió en que el Ministro de Agricultura, Limber Cruz, es causante del aumento del precio del pollo al provocar una escasez cercana a tres millones de unidades, como resultado de mala planificación y un marcado interés en promover importaciones.

Advirtió que la política agropecuaria del Gobierno ha sustituido la planificación técnica por la improvisación, debilita la producción y encarece los alimentos básicos que consume la mayoría de las familias.

En un comunicado, el secretario de Asuntos Agropecuarios de la organización, Adriano Sánchez Roa, explicó que el incremento del consumo de ave durante este mes era previsible, en especial luego de la reducción de la carne de cerdo, lo que elevó la demanda de esa carne como principal fuente de proteína animal para las familias dominicanas.

Indicó que nunca el país había registrado un precio promedio de pollo superior a RD$110.00 la libra, y que en algunas zonas llegó hasta RD$125.00, pese a que la avicultura nacional cuenta con desarrollo tecnológico y capacidad instalada para producir hasta 35 millones de pollos mensuales.

Sánchez Roa precisó que, ante ese escenario nunca presentado, el ministro Cruz debió garantizar una producción cercana a 27.5 millones de unidades, pero solo planificó 24.7 millones.

Censuró que sin embargo, autorizó permisos para importar 2.88 millones de libras de pollo, adicionar a los ya traídos del exterior, en lugar de fortalecer la producción nacional.

“El resultado ha sido una escasez provocada que afecta al consumidor y perjudica a los productores locales. Muchos obligados a cumplir compromisos contractuales, han tenido que adelantar despachos, entregar aves con menor peso y reducir la calidad del producto final”, sostuvo.

Denunció que el Ministerio de Agricultura ha permitido el uso de soya de baja calidad y menor contenido proteico en elaboración de alimentos balanceados, y afecta la salud de los pollos y producción de huevos.