PLD se preocupa por violencia en ciudadanos

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

La Comisión de Defensa y Seguridad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó ayer su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad ciudadana y la violencia que se ha instalado en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Al hablar en una rueda de prensa en la Casa Nacional, la subsecretaria de la comisión, Yineuri Díaz, aseguró que el Gobierno insiste en vender como logro la reducción de criminalidad, pero las familias viven con miedo, los comerciantes cierran sus negocios por la incertidumbre, los ciudadanos son víctimas de robos y hurtos a plena luz del día y la Policía, en más de un 80 % de los casos, no ofrece una respuesta eficaz.

Dijo que el aumento de la criminalidad y las muertes por este flagelo es tan preocupante que el 50 % de las muertes violentas se producen en conflictos sociales cotidianos, según datos de la propia Procuradora General de la República Yeni Berenice Reynoso.

El que esto suceda, afirmó, tiene sus raíces en la situación económica: cuando la inflación se traga el salario de un padre de familia, crece la violencia social. Además, se rompe la convivencia, lo que produce discusiones entre vecinos, altercados de tránsito y riñas familiares que terminan en tragedia.

En otro orden, añadió que en los primeros dos meses del año se triplicaron los feminicidios en el país, respecto al 2025 y en el mes pasado, la cifra ascendía a 24 mujeres asesinadas.

Por otro lado, indicó que la “Reforma Policial” no ha logrado construir protocolos eficaces para intervenir antes de que la violencia termine en tragedia, incluso en sus mismos destacamentos policiales. Además, dijo que en el primer trimestre del 2026, la Policía Nacional (PN) mató a 51 personas, casos que fueron clasificados institucionalmente como “intercambios de disparos”.

Hecha la denuncia, el PLD solicitó al Gobierno sincerar las cifras de violencia, publicar series estadísticas con fuentes accesibles y permitir una auditoría independiente de los indicadores de seguridad.

Asimismo, solicitó priorizar la prevención sobre la represión para reducir los conflictos sociales.