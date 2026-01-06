PLD retoma agenda y asambleas pueblos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó que hoy retoma su agenda, luego de la pausa de la temporada navideña y su aniversario, teniendo en carpeta importantes compromisos y acciones para a cumplir.

Aseguró en un documento que inicia 2026 con expectativas de afianzar el fortalecimiento orgánico, “luego de un año de logros y conquistas partidarias, hasta colocarse a la cabeza de la oposición política en el país”.

Indicó que agotará nuevas fases en la implementación de la línea organizativa y electoral, aprobada en el X Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez, que vincula los organismos territoriales a los recintos y colegios electorales, explica la Secretaría de Comunicaciones.

Apuntó que dará continuidad a la renovación de sus estructuras, en la que dice ha avanzado bastante, siendo el primer partido del sistema partidario en realizar esos cambios que constituyen mandatos de la Ley Electoral y la de Partidos Políticos.

Precisa en el texto que para los días próximos seguirán con las asambleas de dirigentes en las provincias y circunscripciones electorales.