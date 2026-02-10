PLD ve inversión pública es anuncios e improvisación

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Cayetano Germosén, denunció que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha convertido la inversión pública en una política de anuncios, improvisación y baja ejecución con graves consecuencias para el desarrollo.

En declaraciones dadas en la Casa Nacional de la organización, la presidenta del comité provincial, Osmeldi Morillo, manifestó que para 2025 el Gobierno presupuestó RD$207,751 millones para gastos de capital, que representa un 2.6 % del Producto Interno Bruto.

“Este nivel de inversión resulta claramente insuficiente para atender las necesidades acumuladas de infraestructura, agua, transporte, salud y educación, y evidencia que la inversión pública no ha sido una prioridad real para esta administración”.

Además, informó que para el cierre del año, el Gobierno reconoció que solo ejecutó RD$194,768 millones, equivalentes a un 2.4% del PIB, dejando RD$12,983 millones sin ejecutar.

En ese sentido, dijo que la ineficiencia, incapacidad de gestión y ausencia de planificación provocó que miles de millones de pesos quedaran inmovilizados mientras el país reclama obras urgentes y servicios básicos de calidad.

Asimismo, indicó que nuevamente se disminuirá la inversión para el 2026, ya que se han presupuestado RD$215,285 millones en gasto de capital, equivalentes a un 2.5 % del PIB, confirma que no existe un cambio de rumbo ni una visión clara de desarrollo.

A causa de ello, indicó, hay obras anunciadas que no empiezan o no terminan: el Metro de Los Alcarrizos, el Monorriel de Santiago, la solución vial del kilómetro 9, la Circunvalación de San Francisco de Macorís, la entrada de Samaná, el puente paralelo al Jacinto Peynado, el paso a desnivel de la avenida Charles de Gaulle con Sabana Perdida y el viaducto que sustituiría el puente flotante. Agregó que de 20 parqueos prometidos solo han entregado dos y añadió el incumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), una muestra de la falta de seriedad y transparencia en la gestión de la inversión pública.

No obstante, explicó hay avance en tres obras: la ampliación de la avenida República de Colombia, la via de la Plaza de la Bandera y el Hospital Traumatológico de San Cristóbal.