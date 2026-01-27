Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Coornel ERD

PN detiene a oficial habría matado mujer

El informe preliminar indica que en el lugar del hecho, agentes recolectaron evidencias balísticas, incluido un casquillo y una cápsula calibre 9 milímetros,

Palacio de la Policía Nacional.

Palacio de la Policía Nacional.

EMILIO GUZMÁN M.
Publicado por
EMILIO GUZMÁN M.

Creado:

Actualizado:

La Policía Nacional informó que fue apresado un oficial superior del Ejército de la República Dominicana (ERD) señalado como responsable de la muerte por herida de arma de fuego de una mujer, en un hecho bajo investigación ocurrido el domingo en el Mirador Sur, del Distrito Nacional.

Una nota de la entidad señala que el apresado es el teniente coronel Samuel Elías Céspedes Valdez, de 43 años, quien le habría dado muerte a Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años, fallecida a causa de una herida por proyectil de arma de fuego, según certificación emitida por el médico legista actuante.

Samuel Elías Céspedes

Samuel Elías Céspedes

El informe preliminar indica que en el lugar del hecho, agentes recolectaron evidencias balísticas, incluido un casquillo y una cápsula calibre 9 milímetros, dispositivos electrónicos. Agrega que también ocuparon una pistola marca HS2000, calibre 9 milímetros, con su cargador y cápsulas, entregadas de manera voluntaria.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
tracking