PN detiene a oficial habría matado mujer

La Policía Nacional informó que fue apresado un oficial superior del Ejército de la República Dominicana (ERD) señalado como responsable de la muerte por herida de arma de fuego de una mujer, en un hecho bajo investigación ocurrido el domingo en el Mirador Sur, del Distrito Nacional.

Una nota de la entidad señala que el apresado es el teniente coronel Samuel Elías Céspedes Valdez, de 43 años, quien le habría dado muerte a Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años, fallecida a causa de una herida por proyectil de arma de fuego, según certificación emitida por el médico legista actuante.

El informe preliminar indica que en el lugar del hecho, agentes recolectaron evidencias balísticas, incluido un casquillo y una cápsula calibre 9 milímetros, dispositivos electrónicos. Agrega que también ocuparon una pistola marca HS2000, calibre 9 milímetros, con su cargador y cápsulas, entregadas de manera voluntaria.