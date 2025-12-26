Poco flujo de pacientes en hospitales Santo Domingo

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Los principales hospitales del Gran Santo Domingo presentaron durante la Nochebuena y la mañana de ayer un bajo flujo de pacientes en las áreas de emergencia.

Ese panorama que contrastó con la realidad del país en años anteriores, cuando los hospitales suelen presentar elevada demanda por accidentes de tránsitos, intoxicaciones, entre otros accidentes propios de las festividades navideñas.

Durante un recorrido realizado por HOY fue posible constatar que en el Hospital Traumatológico Darío Contreras, uno de los que de manera histórica suele recibir elevada cantidad de lesionados, el personal de seguridad informó que la noche del miércoles 24 transcurrió de manera tranquila, sin un volumen significativo de pacientes.

La mañana de ayer, hubo un ligero aumento en el movimiento del área de emergencias, con la llegada de tres ambulancias con accidentados a bordo.

En los hospitales ç Francisco E. Moscoso Puello y el Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, el panorama fue similar, con poco tránsito de pacientes tanto en la emergencia como en el área de espera.

Es que no hay dinero

Un motoconchista que ofrece servicios de traslados en los alrededores del Moscoso Puello atribuyó la baja incidencia de accidentes, a que la población “se fue a acostar temprano porque no hay dinero para festejar”.

Mientras que, en el Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral las áreas de emergencia se encontraban desérticas, con a apenas la presencia de un menor en atención médica, cuyo caso no estaba relacionado con intoxicaciones ni traumas, dos de las causas más frecuentes de ingreso clínico.