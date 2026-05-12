Policía dice indaga muerte de cadete

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Policía informó que investiga la muerte del cadete José Miguel López Fernández, quien falleció ahogado la noche del sábado durante un entrenamiento en el área de la piscina de la Academia Militar Batalla de Las Carreras, en San Isidro, Santo Domingo Este.

Diego Pesqueira, vocero de la institución, indicó que seis miembros que participaron en las labores de rescate permanecen bajo observación médica y evolucionan de manera favorable tras sufrir agotamiento físico y lesiones leves.

Asimismo, aclaró que no hubo otras muertes de cadetes en la academia, con lo que desmiente a informaciones circuladas en la mañana de ayer.

El joven era hijo de un coronel activo de la Policía, entidad que expresó sus condolencias. Sus restos fueron velados y sepultados el domingo en la Funeraria Memorial de la prolongación avenida 27 de febrero.

La academia militar permaneció realizando sus funciones habituales sin acceso a los medios de comunicación.