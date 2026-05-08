La Policía investiga adolescente de 14 años por muerte de niño hallado en arroyo de Hato Damas

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La Policía Nacional informó que se encuentra bajo investigación un adolescente de 14 años, cuya identidad se reserva por razones legales, con relación a la muerte del menor Raudier Steben Martínez Corporán, de 10 años, encontrado en estado de descomposición en el arroyo de Reja, Hato Dama, San Cristóbal.

El menor había sido reportado desaparecido por su madre el día de ayer, por lo que miembros policiales iniciaron labores de búsqueda y entrevistas.

Personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y de la Policía Científica realizaron los levantamientos correspondientes.

En la escena fueron colectadas varias prendas de vestir pertenecientes al hoy fallecido, como parte del proceso investigativo.

Investigación

Las autoridades indicaron que el adolescente investigado fue la última persona vista en compañía del fenecido menor.

En tanto, se está a la espera de los resultados de la autopsia para establecer la causa de muerte.

El caso es investigado conforme a los protocolos correspondientes por las autoridades competentes de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes.