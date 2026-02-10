Policía mata tres hombres en alegado intercambio

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Tres presuntos asaltantes cayeron abatidos la madrugada de ayer, luego de que habrían protagonizado un enfrentamiento a tiros con agentes policiales, en un hecho ocurrido en las instalaciones de una cabaña, ubicada en la avenida Jacobo Majluta, sector Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte.

Una comunicación de la institución del orden identifica a los fallecidos como Yosmal Guzmán Cabrera, alias “El Flaco”, de 24 años, mientras que otro responde a los apodos de “El Black” y/o “El Rata”. Un tercer fenecido aún esta en proceso de identificación.

Según el documento policial, el domingo los abatido asaltaron la joyería Máximo Oro, en San Pedro de Macorís.