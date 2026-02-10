Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Dice asaltaron joyería

Policía mata tres hombres en alegado intercambio

El domingo los abatido asaltaron la joyería Máximo Oro, en San Pedro de Macorís.

La Barranquita | Qué dice la Ley de la Policía Nacional sobre negarse a cumplir una orden de un superior

La Barranquita | Qué dice la Ley de la Policía Nacional sobre negarse a cumplir una orden de un superior

EMILIO GUZMÁN M.
Publicado por
EMILIO GUZMÁN M.

Creado:

Actualizado:

Tres presuntos asaltantes cayeron abatidos la madrugada de ayer, luego de que habrían protagonizado un enfrentamiento a tiros con agentes policiales, en un hecho ocurrido en las instalaciones de una cabaña, ubicada en la avenida Jacobo Majluta, sector Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte.

Una comunicación de la institución del orden identifica a los fallecidos como Yosmal Guzmán Cabrera, alias “El Flaco”, de 24 años, mientras que otro responde a los apodos de “El Black” y/o “El Rata”. Un tercer fenecido aún esta en proceso de identificación.

Según el documento policial, el domingo los abatido asaltaron la joyería Máximo Oro, en San Pedro de Macorís.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
tracking