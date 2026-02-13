Policía Nacional: "No existen reportes de saqueos por incendio en L&R Comercial en Villa Mella"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional dijo que no son ciertas las versiones que circulan en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre supuestos saqueos en la sucursal de la empresa L&R Comercial, afectada por un incendio en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

Precisó que efectivos policiales, encabezados por altos oficiales, tan pronto se reportó el siniestro acordonaron el lugar para preservar vidas y propiedades.

La institución aclaró que no existen reportes de que se hayan producido saqueos como consecuencia del siniestro.

Precisó que efectivos policiales actuaron de manera rápida y oportuna para evitar intervención de personas ajenas al cuerpo de bomberos y voluntarios en la zona afectada.

Asimismo, la Policía reafirmó su compromiso con el orden público y la seguridad ciudadana, aclarando que mantiene un despliegue de agentes en la zona para apoyar las labores correspondientes y garantizar la tranquilidad de la comunidad afectada.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar la difusión de versiones no confirmadas que puedan generar alarma innecesaria entre residentes y comerciantes.