La Policía Nacional investiga muerte del periodista Joaquín Caraballo

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La Policía Nacional de la República Dominicana informó que inició una investigación, en conjunto con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), para determinar las circunstancias en las que perdió la vida el periodista Joaquín Caraballo.

Caraballo, de 45 años, falleció la noche del domingo luego de recibir varios golpes al caer de la motocicleta TVS Racing de color negro en la que se desplazaba por el elevado de la avenida Gregorio Luperón, en el Distrito Nacional.

Las autoridades señalaron que, junto con la Digesett, realizan los levantamientos e indagatorias correspondientes en las inmediaciones del lugar del hecho y en la avenida Independencia, con el objetivo de establecer con precisión cómo ocurrió el trágico incidente.

La Policía indicó que ofrecerá más información a medida que avancen las investigaciones.

Velatorio

El dolor y la muestra de solidaridad marcan el ambiente durante el velatorio del periodista Joaquín Caraballo, quien perdió la vida en un accidente de tránsito la noche del pasado domingo en la avenida Gregorio Luperón, próximo al malecón de Santo Domingo.

Los restos de Caraballo fueron expuestos desde las 5:00 de la tarde de este lunes en la capilla Trinitarias, en el segundo nivel de la funeraria Jardín Memorial, en la avenida Jacobo Majluta, donde permanecerá hasta las 3:30 de la tarde de este martes 16, para posteriormente ser sepultado a las 4:00 la tarde en el cementerio del mismo nombre.

Decenas de personalidades, incluyendo periodistas de diversos medios de comunicación, continúan llegando al reconocido parque funeral para expresar su pesar a los familiares, amigos y allegados de comunicador.