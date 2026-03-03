Policía Nacional llega a 90 años y dice avanza reforma

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El director de la Policía, Andrés Modesto Cruz Cruz afirmó ayer que la integridad y la moral de la institución no son negociables y que la verdadera reforma inicia en la conciencia de cada miembro.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante la misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, en conmemoración del 90 aniversario de la creación de la entidad.

Subrayó que para lograr una reforma integral resulta imprescindible fortalecer el carácter ético de quienes visten el uniforme, además de modernizar sistemas, fortalecer la formación académica, incorporar tecnología, revisar protocolos y elevar los estándares de desempeño.

“El proceso de transformación que vivimos hoy no es superficial, es estructural y moral”, aseguró.

Enfatizó en que esa ropa no representa poder, ni autoridad sin límites, sino responsabilidad con los millones de dominicanos y turistas que visitan el país y esperan recibir un servicio honesto y recto.

Escándalo en San Cristóbal

Respecto a la suspensión de miembros de la Policía señalados de la sustracción de dinero durante un proceso investigativo en San Cristóbal, Cruz Cruz indicó que como esta, la institución efectúa otras indagaciones de casos parecidos, por lo que lo considera “como un proceso normal”.

“Los órganos del control tienen esas investigaciones, no solo esa, tenemos muchas investigaciones que se relacionan con casos parecidos a la falta de integridad”, dijo.

En tanto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful explicó que la suspensión de los agentes responde al proceso de reforma que se está llevando a cabo en la institución.

La ministra dijo que parte lograr la tan esperada transformación, es necesario modificar culturas y detectar a aquellos individuos que no se encuentren apegados con los principios de la institución.

Igual, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucional y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán reconoció los avances de la reforma al reconocer que los sistemas de consecuencia dentro de la Policía Nacional ya están funcionando.

“Esta es una institución muy delicada de hombres armados y obviamente el proceso de transformación luego de 90 años de existencia, hay que llevarlo con cuidado”, dijo.