“Nosotros”, más que política laboral es pacto calidad de vida

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

“Hoy dejamos de ser solo una estructura, procesos y resultados, para convertirnos en una red de apoyo”, afirmó la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, en el lanzamiento del programa “Nosotros”, un espacio de acompañamiento a colaboradores con hijos que demandan cuidados especializados.

Informó que el programa iniciará con niños, niñas y adolescentes especiales pertenecientes a 125 familias de colaboradores del MP que ya han sido identificadas en todo el país.

“Sabemos que muchos de ustedes regresan a casa para librar batallas que el mundo ignora. Sabemos que la crianza de un hijo con necesidad de atenciones especiales jamás será una carga, pero sí representa un desafío que exige una entrega extraordinaria”, dijo la procuradora ante decenas de servidores y funcionarios.

Afirmó que el programa “rompe con el paradigma tradicional y pasa construir un modelo de gestión laboral diferenciado donde la eficiencia no se mide solo por las metas alcanzadas, sino también brindando un acompañamiento holístico”. Indicó que ese proceso integral de apoyo implica, entre otras cosas, entre otras cosas, flexibilidad con propósito, en la cual las jornadas laborales especiales están diseñadas “para que el tiempo de terapia, médicos o cuidado, no sea una fuente de estrés, sino una prioridad compartida con la institución”.

Asimismo, dijo que “Nosotros” promueve la integración mediante el Campamento de Arte del Ministerio Público, “para que los hijos de los colaboradores en condición especial encuentren en la Procuraduría un lugar de pertenencia y expresión”.

En el acto habló también el coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, periodista Fernando Quiroz, relató de la experiencia de su familia con su hijo Fernando Gabriel, de 17 años de edad.