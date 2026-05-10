Politólogo advierte que crisis en Medio Oriente complica estabilidad económica de RD

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El politólogo y experto en relaciones internacionales, licenciado Juan González, advirtió que no se vislumbra por el momento una solución al conflicto en la guerra de Medio Oriente, realidad que impacta enormemente sobre los mercados mundiales que se refleja en República Dominicana.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, manifestó que esta situación ha generado una volatilidad en el mercado petrolero.

“El mundo está sufriendo el impacto del aumento de los precios del petróleo y de otros combustibles porque al final cuando el petróleo aumenta de la manera que lo ha hecho…, cuando inició el conflicto estaban promediando unos 60 dólares y en estos 69 días de conflicto el promedio del barril de crudo está en torno a los 95 dólares”, enfatizó.

Manifestó que hay mucha incertidumbre sobre un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Manifestó que hay mucha incertidumbre sobre un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Cita como ejemplo que República Dominicana en el presupuesto de este año 2026, aprobado bajo la ley 99-25, estableció subsidios consolidados en alrededor de 110 mil millones de pesos.

Sin embargo, el conflicto ya ha provocado que el gobierno haya destinado alrededor de 100 mil millones de pesos.

“De manera que el gobierno ha tenido que hacer erogaciones extraordinarias para poder enfrentar esta crisis y mantener la estabilidad de los precios y del país en sentido general”, subrayó.

El politólogo y catedrático define la situación como sumamente compleja y que no se vislumbra una solución inmediata al conflicto por tiene aspectos que hay que destacar.

Cita entre las causas la rivalidad entre las grandes potencias, especialmente entre China y Estados Unidos, que se refleja en el conflicto.

También la rivalidad de las potencias regionales, como el caso de Irán versus Israel o Irán versus Arabia Saudita.

“Entonces, ese elemento hace que el conflicto sea complejo y difícil de llegar a un acuerdo”, recalca González.