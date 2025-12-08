Ponen en servicio CAIPI que beneficiará a niños en Santo Domingo Norte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, dejaron en funcionamiento el CAIPI Guaricano I, centro que ofrecerá servicios integrales a 250 niños y niñas vulnerables de 0 a 5 años.

Paliza, quien representó al presidente Luis Abinader en la inauguración, afirmó que la apertura de este nuevo centro se enmarca en la estrategia gubernamental orientada a cumplir metas nacionales proyectadas hacia 2028 y 2036, con el propósito de favorecer a los sectores más necesitados del país.

Destacó que la gestión gubernamental tiene como eje central al ser humano y la mejora de su calidad de vida, algo que se evidencia en la expansión de la red de servicios destinados a la primera infancia, de la cual forma parte este nuevo CAIPI. Además, reconoció el compromiso y la dedicación de Josefa Castillo Rodríguez en su labor a favor de la niñez dominicana.

Funcionarios

De su lado, la directora ejecutiva del INAIPI expresó que cada CAIPI inaugurado genera un impacto emocional y social en las comunidades, al garantizar servicios esenciales de nutrición, salud, educación, protección y estimulación temprana para los infantes. Agradeció el respaldo del presidente Abinader, destacando que invertir en la primera infancia es “trabajar por el futuro de la patria”.

Castillo Rodríguez agregó que el trabajo que realiza el INAIPI ha despertado admiración en países como Puerto Rico y México, donde firmó acuerdos en recientes visitas oficiales que evidenciaron el reconocimiento internacional al modelo dominicano. “Tenemos que cuidar el INAIPI como si fuera nuestra propia vida”, exhortó.

Los niños y niñas que recibirán servicios en el nuevo CAIPI residen en los sectores Nueva Esperanza, Brisas del Norte I, II y III, Ponce Adentro, Hermanas Mirabal, Barrio Peña Gómez, Casa Dúplex, La Mina, Urbanización Mirador Norte, Los Feos, Los Chalecitos, Los Motores, Los Cocos, El Barriecito y El Control.

En el acto inaugural estuvieron presentes la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo; la gobernadora provincial Lucrecia Santana Leyba; Isidro Torres, director de los Centros Tecnológicos Comunitarios; Felipe Vinicio Coco, administrador del Parque Mirador Norte; y el pastor José Manuel Taveras, quien tuvo a su cargo la bendición de la obra. En representación de las familias beneficiadas habló Julissa Checo de Aza.

Por el INAIPI participaron Ricardo de la Rosa, director de Operaciones; las subdirectoras Yanet Rodríguez, de Gestión Institucional y Fabiana Tapia, de Gestión Nacional, así como Johanna Elías, directora de Gestión de Redes de Servicios. También asistieron regidores y líderes comunitarios de la zona.