¿Por qué inician los amaneceres más temprano y atardeceres tardíos en RD?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¿Notaste que el sol salió más temprano en República Dominicana? No es casualidad.

Comienzan los amaneceres más tempranos y atardeceres tardíos en el país, un cambio que responde a la declinación solar y que se mantendrá en las próximas semanas, cuando veremos al sol salir por el horizonte un minuto antes cada día, hasta el solsticio de verano, el 21 de junio.

Así lo explicó el analista meteorológico Jean Suriel, quien señaló que este proceso representa una ampliación de las horas de luz solar en la región caribeña.

Esto da paso a los días más largos del año y a noches más cortas, que se desarrollarán entre junio y julio.

En el país, el primer amanecer se registra en Punta Cana, provincia La Altagracia, alrededor de las 6:17 de la mañana, mientras que el último ocurre en Jimaní, provincia Independencia, cerca de las 6:31 a.m.

En el caso del Gran Santo Domingo, el amanecer de este día se produjo a las 6:23 de la mañana, y el atardecer está previsto para las 6:57 de la tarde.

Según el experto, al haber mayor radiación solar y más horas de luz durante el día, las temperaturas han comenzado a incrementarse en el país, con una sensación térmica más calurosa, especialmente entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.