¿Por qué puede ser suspendido un arzobispo por el Vaticano?

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo y Primado de América, monseñor Francisco Ozoria Acosta, reveló que la Santa Sede lo ha suspendido de sus funciones administrativas y de gestión en la Arquidiócesis de Santo Domingo, conservando únicamente el título honorífico de arzobispo.

Según explicó el propio Ozoria, la medida responde a señalamientos de “mala administración” en el manejo de asuntos económicos y organizativos de la arquidiócesis.

No obstante, el prelado aclaró que él mismo había solicitado al Vaticano el nombramiento de un arzobispo coadjutor al cumplir 74 años, con el objetivo de asegurar la continuidad del trabajo pastoral y fortalecer la aplicación de las líneas de acción de la Iglesia.

Ante esta situación hoy te damos a conocer los diversos motivos por los que puede ser suspendido un arzobispo de sus funciones:

Según las normas aplicables principalmente los cánones del Libro VI del CIC (sanciones penales en la Iglesia), en particular can. 1333 y siguiente (sobre suspensión), 1370-1399 (sobre delicta), etc.

Establece que un arzobispo puede ser suspendido cuando comete faltas graves según el derecho canónico —por ejemplo, abuso de autoridad, por no obedecer a la Sede Apostólica, delitos contra los sacramentos, negligencia grave en la administración, escándalo sexual, desobediencia, entre otros.

La suspensión puede implicar la pérdida temporal o parcial de facultades propias del ministerio episcopal (orden, jurisdicción, oficio).