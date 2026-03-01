Posición de la República Dominicana ante la crisis entre Irán e Israel

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno de la República Dominicana expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa Oriente Medio y manifestó su deseo de que se produzca un pronto retorno a la paz y la estabilidad en esa región del mundo.

En un comunicado oficial, las autoridades dominicanas hicieron un llamado a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la escalada militar en curso, al tiempo que reiteraron su firme compromiso con la solución pacífica de los conflictos.

El Gobierno repudió enérgicamente los ataques injustificados y sin provocación atribuidos a Irán contra Estados del Golfo, y expresó su solidaridad con los países afectados por la violencia, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, el Reino de Jordania, el Reino de Bahrein y el Estado de Kuwait.

Asimismo, instó a todos los actores involucrados a respetar en todo momento el derecho internacional humanitario y a privilegiar el diálogo franco a través de los mecanismos diplomáticos disponibles, como vía más segura hacia una solución duradera. En ese contexto, exhortó a los actores regionales e internacionales con capacidad de influencia a perseverar en los esfuerzos de mediación.

El comunicado también subraya que la actual coyuntura vuelve a poner en evidencia los riesgos que representa la proliferación nuclear para la seguridad global. En ese sentido, el país renovó su compromiso con los esfuerzos multilaterales dirigidos a impedir el desarrollo de programas nucleares con fines no pacíficos y llamó a la comunidad internacional a redoblar su determinación, privilegiando siempre la vía diplomática.