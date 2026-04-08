Aniversario
Posponen actos conmemorativos del Jet Set en medio de las lluvias que azotan RD
El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas
En medio de las fuertes lluvias que enfrenta el país, el Movimiento Justicia Jet Set informó que los actos conmemorativos por el primer aniversario de la tragedia fueron pospuestos para el 9 de abril en la denominada zona cero.
La entidad explicó en un comunicado que la decisión responde a disposiciones de las autoridades.
“Por causas de fuerza mayor y en cumplimiento de las disposiciones emitidas por instituciones pertinentes, ha sido necesario posponer el acto conmemorativo pautado por el primer aniversario de la tragedia Jet Set”.
Para este 8 de abril estaba prevista una serie de actividades que iniciarían a las 10:00 de la mañana con una misa oficiada por el padre Rogelio Cruz.
El País
Embajada de EE.UU acompaña en “oración” a RD a un año de la tragedia Jet Set
Merilenny Mueses
Posteriormente, a las 11:00 de la mañana, se realizaría un homenaje a las víctimas, seguido de otra eucaristía pautada para las 5:00 de la tarde.
Sobre la tragedia
El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas y dejando a más de 100 heridas, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años