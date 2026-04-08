Posponen actos conmemorativos del Jet Set en medio de las lluvias que azotan RD

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En medio de las fuertes lluvias que enfrenta el país, el Movimiento Justicia Jet Set informó que los actos conmemorativos por el primer aniversario de la tragedia fueron pospuestos para el 9 de abril en la denominada zona cero.

La entidad explicó en un comunicado que la decisión responde a disposiciones de las autoridades.

“Por causas de fuerza mayor y en cumplimiento de las disposiciones emitidas por instituciones pertinentes, ha sido necesario posponer el acto conmemorativo pautado por el primer aniversario de la tragedia Jet Set”.

Para este 8 de abril estaba prevista una serie de actividades que iniciarían a las 10:00 de la mañana con una misa oficiada por el padre Rogelio Cruz.

Posteriormente, a las 11:00 de la mañana, se realizaría un homenaje a las víctimas, seguido de otra eucaristía pautada para las 5:00 de la tarde.

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas y dejando a más de 100 heridas, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años