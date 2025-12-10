PPT llama a crear coalición progresista para elecciones del 2028

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

por:

Randy Jiménez Batista

El Partido de los Trabajadores (PPT) hizo un llamado a las fuerzas progresistas del país para la conformación de una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales con miras a las elecciones del 2028, con el fin de desplazar a los partidos tradicionales de la administración del Estado.

El partido convocó construir un polo político, social, electoral y progresista que aglutine a organizaciones de izquierda, patrióticas y progresistas, junto a los sindicatos de trabajadores, gremios populares, campesinos, profesionales, comunitarios y culturales.

Héctor Sánchez, presidente del PPT, enfatizó sobre la necesidad de incluir a personas independientes, honestas y de buena voluntad que no estén comprometidas con actos de corrupción pública o privada. El objetivo, dijo, es presentar una opción unida y creíble para participar ventajosamente en los comicios del 2028 y lograr la administración del gobierno.

“Es tiempo ya que los buenos dominicanos demos un paso necesario hacia adelante para superar la nefasta división e inconsecuencia y saquemos de la administración del Estado a los partidos y políticos tradicionales que nos han desgobernado desde 1961 hasta la fecha”, expresó Sánchez.

El principal propósito de esta alianza, afirmó, es salvar la nación y construir una patria para todos, por lo que el proyecto se enfocaría en la liberación del país de su condición neocolonial, la explotación del gran capital, el atraso histórico estructural, las desigualdades sociales y las faltas de oportunidades.

Por otro lado, la organización política indicó que el grupo político social electoral progresista que están construyendo tiene como propósito evitar casos de corrupción como el del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y muchos otros que están en los tribunales y que han acontecido desde el 1961 hasta la fecha.

El PPT indicó que la nueva dirección del país, con el apoyo y la confianza del pueblo, trabajará por la construcción de una patria plenamente independiente, unitaria, soberana, solidaria y humana. Así también la visión incluye la prosperidad, la equidad, y la justicia para impulsar a la unidad política y movilizadora del pueblo en defensa de sus intereses y bienestar.