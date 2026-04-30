"Precaución, hay suelos saturados": Gloria Ceballos advierte sobre aguaceros para este jueves

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La directora del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió que, de acuerdo con los registros de los radares, para este jueves se producirán aguaceros sobre el sureste, noreste y norte del país, incluyendo a Santo Domingo y el Distrito Nacional.

La experta en materia meteorológica indicó que las precipitaciones vendrán "con tormentas eléctricas y ráfagas de viento".

Las imágenes que mostraron los satélites.

"Precaución, hay suelos saturados", dijo Ceballos a través de su cuenta de X al final de la tarde. La advertencia de la directora del Indomet llega luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) puso en alerta roja a cuatro provincias, otras 15 en amarilla y seis en verde.

De acuerdo con los boletines meteorológico e hidrológico del día de hoy, establecen que debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, se prevé que durante la tarde y la noche se registren acumulados de lluvias significativos sobre las provincias de Puerto Plata, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

"Se esperan aguaceros fuertes a localmente intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sin descartar la ocurrencia de granizadas aisladas", indicaron las autoridades.