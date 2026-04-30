Lluvias
"Precaución, hay suelos saturados": Gloria Ceballos advierte sobre aguaceros para este jueves
De acuerdo con los boletines meteorológico e hidrológico del día de hoy, establecen que debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, se prevé que durante la tarde y la noche se registren acumulados de lluvias significativos
La directora del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió que, de acuerdo con los registros de los radares, para este jueves se producirán aguaceros sobre el sureste, noreste y norte del país, incluyendo a Santo Domingo y el Distrito Nacional.
La experta en materia meteorológica indicó que las precipitaciones vendrán "con tormentas eléctricas y ráfagas de viento".
"Precaución, hay suelos saturados", dijo Ceballos a través de su cuenta de X al final de la tarde. La advertencia de la directora del Indomet llega luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) puso en alerta roja a cuatro provincias, otras 15 en amarilla y seis en verde.
De acuerdo con los boletines meteorológico e hidrológico del día de hoy, establecen que debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, se prevé que durante la tarde y la noche se registren acumulados de lluvias significativos sobre las provincias de Puerto Plata, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.
"Se esperan aguaceros fuertes a localmente intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sin descartar la ocurrencia de granizadas aisladas", indicaron las autoridades.