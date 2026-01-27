Precios alimentos RD suben, pese bajas maíz, soya, grasas

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Los alimentos básicos de la población siguen en alza, porque los comercializadores de los insumos no han bajado los precios, a pesar de que han reducido en el mercado internacional, según especialistas conocedores del tema.

Desde el año pasado, los precios de los alimentos de consumo masivo, como pollo, huevo, plátano, cerdo, arroz, frutas, vegetales y otros han subido, sin que las autoridades tomen medidas previsorias.

Los especialistas recuerdan que los comóditis principales en la producción de pollos, huevos y cerdos son maíz, soya, grasas y medicinas, cuyos precios han estado bajando, a excepción del último renglón.

El exviceminstro de Agricultura, Winston Marte, y el exsenador Adriano Sánchez Roa, consideran que las autoridades del sector agropecuario están en obligación de tomar previsión para que las bajas en los costos de los comóditis sean reflejadas en las compras de alimentos de los consumidores.

Según la visión general de la IA (Inteligencia Artificial), los precios internacionales del maíz, la soja y las grasas vegetales han experimentado una tendencia general a la baja, alcanzando niveles mínimos no vistos desde 2020, debido a una sobreoferta global, especialmente por buenas cosechas en Brasil y Estados Unidos”.

Además, “esta caída, que ha promediado un 30% menos en comparación con los valores de 2022, es impulsada por la alta disponibilidad y la débil demanda”.

Situación precios

Soja: el precio ha descendido significativamente, con la soja en Chicago alcanza niveles mínimos desde septiembre de 2020, afectado por previsiones de cosechas récord en Brasil.

Grasas vegetales: los precios de los aceites vegetales (palma, colza, soja) han registrado caídas notables, e impulsado la bajada general de los alimentos, aunque con cierta estabilización reciente.

Maíz: aunque ha tenido cierta volatilidad por reportes de menor producción en Estados Unidos, en términos generales, los precios del maíz también han caído ante la amplia oferta global, manteniéndose por debajo de los niveles de años anteriores.

Los fundamentos del mercado indican que la oferta supera a la demanda, lo que mantiene las cotizaciones presionadas a la baja.

FAO y precios mundiales

Los precios mundiales de los alimentos descendieron por sexto mes consecutivo en septiembre, con fuertes caídas en las cotizaciones de los aceites vegetales que compensaron con creces la subida de los cereales, reveló la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO.

El índice de precios de los alimentos de la FAO alcanzó una media de 136,3 puntos en septiembre, un 1,1 % menos que en agosto, pero un 5,5 % más que el valor del año anterior, indicó el organismo sobre el indicador que muestra la evolución mensual de los precios internacionales de una cesta de productos alimentarios comercializados.

Canasta básica de RD

Confirman canasta básica de RD es la segunda más barata de la región, según la FAO. El descenso de los precios de los aceites vegetales impulsó la bajada general, tras disminuir un 6,6% durante el mes para alcanzar su nivel más bajo desde febrero de 2021, con bajadas de las cotizaciones internacionales de los aceites de palma, soja, girasol y colza.

Los precios de los fertilizantes, importantes en la producción agrícola, tampoco caminan a la baja, por lo general lo hacen hacia arriba y parece que no revisan eso en beneficio de los productores y siguen compras caras.