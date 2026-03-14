Precios gasolinas y gasoil suben $5.000; avtur subió $67. 37

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Los precios de las gasolinas, el gasoil registraron alzas de RD$5.00 para ala semana del 14 al 20 de este mes, informó ayer el Ministerio de Industria, Comercio y Mipyme que dijo adelantó que el Gobierno ofrecerá un subsidio de RD$1,189.8 millones para evitar que la cotización de los carburante sean mayores.

En ese orden, el galón de gasolina premium subió RD$5.00 y se venderá a RD$295.10, el de la regular costará RD$277.50, el gasoil RD$229.80, el gasoil óptimo costará RD$247.10, el avtur RD$302.40, subió RD$67.37, el Kerosene se venderá a RD$343.80 tras subir RD$73.20.

El galón fueloil#6 subió RD$32.43 y el galón costará esta semana RD$188.83, el fueloil 1 %S subió RD$27.01 el galón y esta semana costará $198.20 por galón.

El precio del gas licuado de petróleo (glp) seguirá a RD$137.20 por galón y el gas natural mantiene su precio de RD$43.97 por m3.

El MICM informó que la tasa de cambio promedio semanal que tomó en cuenta es de RD$60.93 de las publicaciones diarias del Banco Central.

El Gobierno anunció ayer subsidios de RD$ 1,189.8 millones para frenar el impacto de la guerra de Medio Oriente en República Dominicana, la semana anterior pagó RD$500 millones en subsidios para evitar alzas de precios en los derivados del petróleo.

Indicó que ese esfuerzo fiscal permite absorber la mayor parte del choque de precios internacionales. “Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil”. Dijo que el MICM congeló el glp y asumió un macro-subsidio que limita el reajuste en gasolinas y gasoil $ 5.00.