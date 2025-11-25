La preocupación del alcalde de Navarrete luego de que desconocidos tirotearan su residencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El alcalde de Villa Bisonó, en Navarrete, Genrry Noel Peralta, ofreció detalles sobre el tiroteo en su residencia y cómo, “por la gracia de Dios”, su familia resultó ilesa de ese ataque ocurrido el pasado sábado.

“Tres tiros dieron en la pared y uno penetró a una almohada, en la habitación donde estaba el nieto menor mío”, contó Peralta en una rueda de prensa.

El alcalde dijo que al momento del atentado no se encontraba en su casa, y consideró que el hecho es “más política” que un acto producto de un desalojo realizado días atrás en el sector 27 de Febrero, en la comunidad de Los Girasoles.

En tanto, el Ministerio Público y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) iniciaron una investigación para dar con los responsables del tiroteo.

De acuerdo con el reporte preliminar, personas aún no identificadas realizaron múltiples disparos contra la residencia del alcalde.

El alcalde calificó el hecho como un acto cobarde y expresó su preocupación por la seguridad de su familia.

“Nosotros estamos confiando en Dios porque nunca le hemos hecho mal a nadie. No tenemos enemigos declarados. Creemos plenamente en la justicia y en la Policía para que haga su trabajo. En este caso, esto para mí es un acto cobarde”, manifestó.

El alcalde reiteró que su principal preocupación es la protección de su entorno familiar.

“Lo único que me preocupa es la familia, mi entorno. Todo el que me conoce sabe que nunca he tenido problemas. Vamos a dejar que la Policía haga su trabajo”, dijo.