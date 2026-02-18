Presentan los vances en la reforma de la Ley 136-03 que protege a la infancia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) presentaron este martes los avances en la reforma de la Ley 136-03 que rige la protección de niños, niñas y adolescentes en el país.

El documento “Diagnóstico de la Ley 136-03 en el marco del proceso de actualización y reforma”, que identifica brechas, vacíos normativos y puntos clave a mejorar, fue dado a conocer en un encuentro con directores de medios.

La actividad estuvo encabezada por la primera dama y presidenta honorífica del GANA, Raquel Arbaje, y la presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia Pérez Peña. En la reunión se detalló que en este proceso de renovación participan más de setenta instituciones del Estado y de la sociedad civil.

Un equipo de juristas ya trabaja en la propuesta de modificaciones. El grupo está coordinado por Dilia Leticia Jorge Mera y Eva Rodríguez, e integrado por Félix Tena de Sosa, Joan García Fabián y Eduardo Ramos.

El objetivo es reforzar la coherencia interna de la ley, reducir la dispersión normativa, modernizar conceptos jurídicos y garantizar procedimientos más ágiles, siempre centrados en el interés superior del niño.

En el acto, la primera dama Raquel Arbaje subrayó que los cambios sociales y culturales experimentados por el país desde que la ley fuera aprobada, convierten la reforma en una necesidad urgente. Añadió que la propuesta contenida en el diagnóstico amplía derechos e incorpora otros que derivan de los cambios mencionados, entre ellos la protección en entornos digitales.

Por su parte, Ligia Pérez Peña indicó que desde CONANI, en alianza con GANA y el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), se impulsa un proceso “abierto, participativo y oportuno” para responder a la nueva realidad social y jurídica del país.

La directora ejecutiva del CONANI, Alexandra Santelises, explicó que el proceso de consulta ya está en marcha. En los próximos días se realizarán mesas técnicas, reuniones con especialistas y encuentros con la sociedad civil y los propios niños, niñas y adolescentes, para luego dar paso al cronograma de formalización: la propuesta se validaría entre febrero y marzo, se socializaría en abril y se presentaría para su aprobación en mayo.

Durante el encuentro se destacó a los medios de comunicación como aliados estratégicos. Se considera fundamental su labor para facilitar información rigurosa, promover el diálogo informado y generar el respaldo social necesario para una reforma consensuada.

La actividad, celebrada en el Centro de Convenciones Doña Renée Klang de Guzmán, cerró con un espacio de preguntas, reafirmando el compromiso de mantener una comunicación transparente durante todo el proceso.