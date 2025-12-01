Presidente Abinader inaugura varias obras en Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El presidente Luis Abinader desarrolló una amplia agenda el fin de semana en esta ciudad que incluyó la inauguración de un centro educativo, dos polideportivos y el Centro Cultural Banreservas, este último levantado en las restauradas instalaciones del emblemático Hotel Mercedes, rescatado por el Gobierno tras cinco décadas en el abandono.

Abinader destacó la apertura del nuevo espacio dedicado a la cultura y al arte en la región Norte, situado en un edificio transformado por Banreservas con una inversión superior a los RD$340 millones.

Por su lado, Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banco de Reservas, afirmó que la transformación del legendario Hotel Mercedes en el Centro Cultural Banreservas Santiago demuestra que las historias no mueren, sino que se convierten en “un hilo que nos une, que nos recuerda quiénes somos y quiénes podemos ser”.

Además, dijo que en este centro los visitantes podrán disfrutar de exposiciones de arte, talleres, presentaciones, salas de realidad virtual, conferencias y otras manifestaciones creativas que inspiran a soñar, aprender y crear.

Otros actos

En un acto celebrado el sábado, el presidente Abinader inauguró oficialmente el polideportivo del Club Mirador Yagüita de Pastor, una obra que busca transformar la vida deportiva y recreativa de miles de habitantes de la barriada.

El alcalde Ulises Rodríguez expresó que este es un día de gran satisfacción para su gestión y la comunidad que durante muchos años esperó un espacio digno para el deporte, la recreación y el desarrollo sano de sus jóvenes. La obra costó RD$24,385,034.77.

Posteriormente, Abinader inauguró el polideportivo Andrés Durán, en Rafey, en el que se invirtieron RD$23,777,672.16. La obra fue largamente esperada por los residentes.

En su periplo, Abinader también supervisó el programa de asfaltado en Los Solares; y verificó los avances de la construcción de un polideportivo y una funeraria en Bella Vista.

Acompañado por el superintendente de Seguros, Julio César Valentín, y miembros de su gabinete, el mandatario verificó la planificación y los diseños de ambas obras, las cuales responden a una demanda de la comunidad de donde es oriundo Valentín.

Abinader también supervisó el plan de asfaltado y reconstrucción de calles en el sector Los Solares de Bella Vista, como parte del Programa para el Asfaltado de Avenidas, Calles y Caminos (Propacc V), impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc).

Durante la supervisión, el jefe de Estado verificó los avances de esta intervención vial, que contempla 11.25 kilómetros de longitud y un área total de 62,500 metros cuadrados de asfaltado, distribuidos entre calles principales y secundarias del sector.

Este proyecto beneficiará a 5,200 residentes que, por años, demandaron la rehabilitación de sus vías. La intervención representa una inversión de RD$125 millones, destinada a mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida en Bella Vista.

inauguró un liceo

El presidente Abinader inauguró además el Liceo Caferino Bonilla Reyes, en el distrito municipal Hato del Yaque, una obra que beneficiará a 840 estudiantes.

El nuevo centro educativo cuenta con 24 aulas, laboratorio, biblioteca, cancha deportiva, plaza cívica y otras áreas especializadas que permitirán acoger a 840 estudiantes de la comunidad y zonas circundantes.

Durante el acto el viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación (Minerd), Rolando Reyes, destacó la gran inversión que ejecuta el Gobierno para fortalecer la infraestructura educativa.