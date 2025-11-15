Presidente Abinader y Ministro Bonilla entregan 360 nuevas viviendas en Ciudad Real San Luis

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, acompañado por el ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, entregó este sábado 360 nuevos apartamentos del plan Mi Vivienda en Ciudad Real San Luis, en el distrito municipal San Luis de Santo Domingo Este.

Con esta entrega, 360 familias pasan a ser propietarias de sus hogares con acceso a una vivienda digna, segura y de calidad, marcando un paso significativo en la mejora de su calidad de vida.

Durante el acto de entrega, el ministro Bonilla indicó que “el Residencial Ciudad Real San Luis representa exactamente lo que este gobierno se propuso desde el primer día: que las familias dominicanas vivan en su vivienda propia, en espacios seguros, planificados y con acceso a todo lo que necesitan para prosperar. Este proyecto es el resultado de un gran esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado. Una inversión de más de 843 millones de pesos que demuestra que cuando trabajamos unidos, el impacto se multiplica.

El residencial Ciudad Real San Luis, con una superficie de 9,228 metros cuadrados de terreno, contempla la construcción de 1,086 apartamentos, de los cuales el Gobierno del presidente Abinader ha entregado 763, para más de un 70% ejecutado.

Este complejo habitacional cuenta con apartamentos de 2 y 3 habitaciones, con una inversión conjunta que supera los RD$ 843 millones, evidenciando la fortaleza y el compromiso de la alianza público-privada en el país.

De igual manera, estas nuevas viviendas cuentan con sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, parqueos, áreas de juegos para niños y gazebo para las actividades comunitarias.

Ciudad Real San Luis se desarrolla en una zona estratégica con acceso a servicios básicos y comunitarios como el Hospital Municipal Almirante, destacamento policial, cuerpo de bomberos, bancos, supermercados, transporte público, escuelas primarias, estadio de softbol y el Instituto Técnico Superior Comunitario.

Estas nuevas viviendas se suman a las más de 20 mil unidades habitacionales entregadas por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones durante la gestión del presidente Luis Abinader, contribuyendo a reducir el déficit habitacional en la República Dominicana y facilitando el acceso a una vivienda digna a miles de familias de ingresos medios y bajos.

Acompañaron al presidente Abinader y al ministro Bonilla: Lucrecia Santana Leyba, gobernadora de la provincia Santo Domingo; Alexis Jiménez, viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia; Antonio Taveras Guzmán, senador de la provincia Santo Domingo; Wendy Noribel Cepeda Polanco, directora de la Junta Municipal de San Luis; John Anderson, del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivienda); Juan Antonio Bisonó, vicepresidente de la Constructora Bisonó, y Brandon Paniagua Bisonó, gerente de proyectos de esa empresa.

También estuvieron presentes los diputados del municipio Santo Domingo Este: Yancarlos Simanca Ferreras, José Moisés Ortíz López, Jheyson García Castillo, María Elisa Suárez, Altagracia de los Santos, Pedro Julio Alcántara y Abelardo Rutinel. Asimismo, participaron Modesto Guzmán, director general de la DGDC; José Ramón Holguín Brito, rector del Instituto Técnico Superior Comunitario; Rafael Burgos; Pedro Antonio Quezada; y el reverendo Juan José Silva Peralta, párroco de la iglesia San Luis, Rey de Francia, del Distrito Municipal San Luis.