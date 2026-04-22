Presidente Abinader recibe cartas credenciales de seis nuevos embajadores acreditados

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El presidente Luis Abinader, junto con la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, recibió este miércoles las cartas credenciales de seis nuevos embajadores acreditados en la República Dominicana, quienes asumen sus funciones con una amplia trayectoria en el servicio exterior y en diversos ámbitos de la cooperación internacional.

El mandatario recibió en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional a los nuevos diplomáticos que quedaron formalmente acreditados ante el Gobierno dominicano y conversó con cada uno por varios minutos.

Se trata de los embajadores: de la República de Italia, Sergio Maffettone; de la Confederación Suiza, Pascal Bornoz; de Nueva Zelanda, Nicola Jane Stilwell; de la República de San Marino, Alessandro Mario Segnini Bocchia Di San Lorenzo; de la República de Finlandia, Eija Rotinen; y del Reino de Suecia, Anna Kristina Craenen.

El primero en presentar cartas credenciales fue Sergio Maffettone, representante de Italia. Diplomático de carrera graduado en Derecho por la Universidad de Nápoles. Ingresó al servicio diplomático en 2001 y ha desempeñado funciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y en el exterior, con experiencia en migración, política mediterránea y relaciones con Asia. Ha ocupado cargos en Tirana, Herat (Afganistán), Pekín y Chongqing, donde fue cónsul general, además de desempeñarse como consejero diplomático del ministro de Desarrollo Económico. Desde 2023 es cónsul general en Múnich y ha sido condecorado como Caballero de la Orden al Mérito de la República Italiana.

Acto seguido, fue acreditado Pascal Bornoz, de Suiza, un diplomático de carrera con amplia trayectoria en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE), al que ingresó en 1994. A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones consulares y de gestión en ciudades como Barcelona, Santiago de Chile, Bangkok y Riad, además de ocupar cargos en la sede en Berna en áreas de selección consular y coordinación regional para Medio Oriente y Norte de África. En 2016 fue designado cónsul general en Vancouver, posteriormente en Lyon en 2019 y, desde 2023, en Chicago, Estados Unidos, consolidando una destacada experiencia en el servicio exterior suizo.

Luego, presentó credenciales Nicola Jane Stiwell, es diplomática de carrera y actual embajadora en Colombia y Ecuador, concurrente en la República Dominicana desde 2021. Ha ocupado cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio en áreas regionales y multilaterales, y fue alta comisionada adjunta en Papúa Nueva Guinea. Es licenciada en Artes e Historia y posee una maestría en Salud Pública, con experiencia en economía, comercio y política internacional.

Posteriormente, formalizó la entrega de sus credenciales, Alessandro Mario Segnini Bocchia di San Lorenzo, quien es un empresario y diplomático con amplia trayectoria en el ámbito financiero y comercial. También se desempeñó como director comercial de una firma, miembro del consejo de administración y responsable de grandes acuerdos institucionales. Cuenta con formación en gestión financiera y empresarial, además de dominar varios idiomas.

Más adelante, el mandatario recibió a Eija Rotinen, representante de Finlandia, Máster en Derecho por la Universidad de Helsinki, cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior de Finlandia desde 1987. Ha ocupado funciones en misiones ante la ONU y la OSCE, así como en embajadas en Europa, África y América Latina, donde fue embajadora en Nicaragua y Chile. También se desempeñó como directora para Medio Oriente y África del Norte, representante especial para Afganistán y ha ocupado cargos vinculados a las Américas, Asia y mercados en desarrollo dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Finalmente, presentó cartas credenciales Anna Kristina Craenen, embajadora designada de Suecia ante Cuba y la República Dominicana desde 2025, con un máster en Derecho por la Universidad de Uppsala y diplomática de carrera. Ha ocupado altos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Unión Europea. Cuenta con amplia experiencia en política exterior y cooperación internacional.

Al inicio de la ceremonia, en la parte frontal de la Casa de Gobierno, la banda de música del Primer Regimiento Dominicano Guardia Presidencial interpretó las notas del Himno Nacional dominicano. Finalizado el acto, fueron interpretados los himnos nacionales de cada país representado por los embajadores que entregaron sus cartas credenciales.