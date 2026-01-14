Presidente asume su vocación docente para impartir moral y cívica

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

En un giro inesperado de sus funciones como jefe de Gobierno, el presidente Luis Abinader salió ayer del Palacio Nacional rumbo al liceo Profesor Germán Martínez, donde apeló a su vocación docente para conversar con los alumnos de 5.° grado sobre la importancia de reintegrar la enseñanza de moral, cívica y ética ciudadana como pilares fundamentales para la formación de ciudadanos responsables.

“La integridad, la moral, la cívica, la honestidad, la ética, es la que te asegura el conocimiento de las otras materias, de los otros conocimientos”, precisó.

Dijo que durante la planificación de este año, se estableció que los principales funcionarios del Gobierno acudirían a centros educativos a impartir estas clases para que la gente tenga conciencia de lo vital que es la moral y la cívica.

Acompañado del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, el mandatario hizo énfasis en la necesidad de cumplir las leyes, respetar el orden público, cuidar los espacios comunes, reciclar, respetar las filas, ser puntuales y actuar con tolerancia frente a las diferencias de opinión, como prácticas básicas de una ciudadanía responsable.

El método de enseñanza utilizado por el mandatario durante el ejercicio “un día como profesor” fue la interacción directa con los estudiantes, durante la cual abordó temas como la convivencia comunitaria, el respeto a las normas sobre el ruido, la seguridad vial, la responsabilidad social, el rechazo a la corrupción y la importancia de servir al país con vocación y honestidad, especialmente en el ejercicio de funciones públicas.

En ese contexto, los estudiantes compartieron algunas recomendaciones con el mandatario, entre ellas, la necesidad de reforzar el orden en los espacios públicos.

También propusieron medidas relacionadas con la regulación de conductas indebidas en la vía pública.

Indicó que la formación en valores debe abarcar los distintos espacios donde se desarrolla la vida cotidiana, como la escuela y la comunidad.