Presidente encabeza Consejo Ministros; trata metas 2026

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó anoche en el Palacio Nacional el 54 Consejo de Ministros donde se trató sobre las metas de desarrollo económico y social, según el Plan de Gobierno 2024–2028, también sobre los ingresos y los gastos, los avances y las inversiones del Estado.

El mandatario reafirmó el compromiso de su Gobierno con el cumplimiento efectivo de esas metas, porque representan “el núcleo del esfuerzo gubernamental para mejorar la calidad de vida de la población”.

También se coordinaron las acciones estratégicas que ejecutará el Gobierno en el año 2026, informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en una rueda de prensa que ofreció tras concluir la reunión con los ministros y directores generales que inició cerca de las 7:00 p.m. y concluyó a las 8:20 de la noche.

Dijo que que “el seguimiento sistemático al cumplimiento de metas permite sostener una administración pública enfocada en resultados y alineada con los compromisos asumidos con la ciudadanía”.

En ese orden, agregó que “nuestro mayor esfuerzo está en garantizar que cada institución avance con claridad, coordinación y sentido de urgencia hacia los objetivos nacionales”.

En la reunión el ministro de Hacienda, Magín Díaz, presentó un reporte sobre el comportamiento de la economía dominicana al cierre de 2025 y las proyecciones macroeconómicas para el período 2026–2028, que consideró el “insumos clave para la toma de decisiones en materia de inversión pública, política social y planificación sectorial”.

Sostuvo que ese análisis reafirma la estabilidad macroeconómica como base para sostener el crecimiento, la generación de empleos y el impulso de las políticas prioritarias del Gobierno en lo adelante.

En la reunión el viceministro de la Presidencia, Luis Madera Sued, presentó los enfoques estratégicos y el estado de avance de las metas priorizadas, destacando el progreso registrado en áreas clave como infraestructura, educación, salud, seguridad, innovación y fortalecimiento institucional.

Jornada de Articulación

El ministro Paliza destacó como uno de los puntos centrales de la reunión la presentación de los resultados de la Jornada de Articulación: Acciones de Gobierno 2026, que es un proceso liderado por el Ministerio de la Presidencia para fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurar la coherencia entre las prioridades nacionales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado a los problemas nacionales.

Explicó que esa jornada incluía consultas con organizaciones sociales que trabajan con personas envejecientes, niños y mujeres, cuyos aportes fueron integrados en el diseño de las acciones previstas para 2026, reforzando el enfoque humano y participativo de la gestión gubernamental con miras a mejorar el nivel de vida de la gente.

Justicia independiente

Al responder preguntas sobre el caso Senasa, el ministro Paliza reiteró que República Dominicana “hoy cuenta con una justicia que no mira hacia el Palacio Nacional para tomar una decisión”.

“Tenemos hoy independencia en la justicia por primera vez en República Dominicana y aquellos que actúan contrario a las mejores prácticas y a la ley serán sancionados”.