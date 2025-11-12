Presidente impulsa medidas para asegurar productos y precios justos en Navidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles una reunión de la Mesa de Precios y Abastecimiento,

en la que participaron representantes de los sectores industrial, agrícola y comercial, con el objetivo de evaluar la producción nacional y coordinar acciones que garanticen el abastecimiento y la estabilidad de precios durante la temporada navideña.

Durante el encuentro celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional y coordinado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó,el mandatario explicó que este tipo de encuentros se realiza de manera recurrente para revisar el desempeño de los principales sectores productivos y fortalecer la coordinación entre el Gobierno y el sector privado.

“En esta ocasión quisimos hacerlo para garantizar el abastecimiento y la estabilidad de precios para el próximo diciembre y las próximas navidades. Hemos coordinado y estamos de acuerdo en que no habrá problemas de desabastecimiento ni en diciembre ni en enero”, expresó el presidente Abinader.

Durante la reunión también se analizaron los mercados internacionales y se discutieron medidas conjuntas para impulsar la producción, el comercio y la competitividad tanto en el ámbito agrícola como en el industrial.

Sector productivo valora medidas

Representantes del sector productivo valoraron positivamente las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar el abastecimiento y la estabilidad del mercado durante la temporada navideña. Destacaron que las acciones de planificación y coordinación implementadas por las autoridades han contribuido a fortalecer la confianza entre productores, comerciantes e importadores.

Asimismo, resaltaron la disposición del presidente Luis Abinader de mantener un diálogo constante con los distintos actores económicos, lo que ha permitido anticipar posibles desafíos logísticos y adoptar decisiones conjuntas orientadas a la estabilidad del mercado interno.

El jefe de Estado destacó que este tipo de encuentros forma parte de la política de diálogo permanente que mantiene su gobierno con los sectores productivos, especialmente en momentos clave del año como las festividades navideñas.

Asimismo, el mandatario instruyó a los ministerios y entidades competentes a mantener una comunicación permanente con los sectores agropecuario, industrial y comercial, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de los principales productos de consumo masivo y acompañar a los productores afectados por los efectos de la tormenta Melissa.

El presidente Abinader reiteró que la coordinación interinstitucional y la colaboración público-privada son pilares fundamentales para sostener la confianza y la estabilidad económica del país.

Monitoreo permanente de los precios y la cadena de suministro

El ministro Bisonó destacó que el MICM mantiene un monitoreo permanente de los precios y la cadena de suministro, en coordinación con los distintos sectores productivos, con el propósito de tomar decisiones oportunas y garantizar la estabilidad del mercado.

“Desde el Ministerio acompañamos de cerca al sector productivo y a la industria nacional, con el objetivo de anticipar cualquier eventualidad y asegurar que los dominicanos cuenten con productos suficientes y a precios justos”, indicó Bisonó.

Apoyo a los productores y recuperación agrícola

Se informó que el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y Pro Consumidor, trabaja de forma conjunta para respaldar a los productores de las zonas agrícolas impactadas por las lluvias.

Las acciones se orientan a la recuperación de cultivos, la normalización de la cadena de suministro y la estabilidad de los precios en alimentos básicos como plátano, arroz, yuca y pollo, garantizando su disponibilidad en todo el país.

Garantía de abastecimiento para la temporada navideña

Con la llegada de diciembre, el Gobierno ha dispuesto mantener una estrecha coordinación con distribuidores, comerciantes e importadores, con el objetivo de asegurar el flujo continuo de productos en los mercados del país.

Esta medida busca garantizar que los consumidores encuentren la oferta necesaria durante la temporada navideña, cuando aumenta la demanda de alimentos, bebidas y otros bienes esenciales.

Del mismo modo, se procura respaldar la planificación del sector productivo, brindándole las condiciones necesarias para responder con eficiencia a las necesidades del mercado interno.

Asimismo, se reforzará el seguimiento técnico de precios e inventarios a nivel nacional, mediante reportes periódicos que permitan mantener informada a la ciudadanía y actuar de manera preventiva ante cualquier eventualidad.