Presidente de la JCE encabezará misión de observación electoral en Honduras

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana participará como jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) en las elecciones generales de Honduras, previstas para este domingo 30 de noviembre, en las que se elegirán las nuevas autoridades para el período 2026-2030.

La misión también estará integrada por los miembros titulares del Pleno de la JCE, Samir Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelises, quienes acompañarán el proceso de observación.

Por su parte, la miembro titular del Pleno de la JCE, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, participará como observadora en representación de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

Agenda de trabajo

Los integrantes de las misiones cumplirán con una agenda que incluye reuniones con autoridades electorales, partidos políticos y representantes de la sociedad civil, conforme a los protocolos internacionales de observación electoral.

