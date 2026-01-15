Presidente LMD ve limitar paraliza gobiernos locales

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, defendió la reforma aprobada por el Senado de la República a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, para readecuar el destino de los fondos de los gobiernos locales.

Señaló que las restricciones excesivas a los entes administrativos no solo vigilan, también paralizan las labores en los territorios municipales, y que un gobierno local paralizado es un problema social.

D´Aza afirmó que cuando el funcionario actúa bajo un clima de miedo constante y ante discrepancias técnicas presupuestarias, la gestión se vuelve lenta, defensiva y tímida, lo que trae como consecuencias retrasos de soluciones, se enfrían inversiones y cuestiones básicas sin respuestas para la gente.

Aseguró que la reforma, no es una “carta abierta”, sino, una herramienta para ganar eficiencia sin renunciar al control.

“Lo que se corrige es la distorsión de querer convertir diferencias técnicas de ejecución en delitos penales. El país ya tiene mecanismos para sancionar el robo y los atentados contra el patrimonio público, eso no desaparece”, subrayó el presidente de la LMD, al ser abordado por este diario.

Explicó que lo que cambia es el intento de castigar con prisión lo que debe supervisarse como falta administrativa, con controles, auditoría, correcciones y consecuencias inmediatas.

Consideró que fortalecer la autonomía de los ingresos propios y reconocer que los arbitrios recaudados de manera local pueden organizarse, según la realidad de cada demarcación.

Señaló que el municipio que se ordena, recauda mejor y administra mejor, por tanto, puede resolver más, planificar con más claridad y sostener servicios sin depender únicamente de transferencias.

D’Aza indicó que el 25 % destinado a inversión debe ejecutarse de forma rigurosa y bajo Presupuesto Participativo, para que la inversión no sea un invento de escritorio, sino, una respuesta directa a la comunidad.

“Si la reforma se implementa con seriedad, puede abrir una etapa nueva: menos parálisis, más resultados, menos miedo, más responsabilidad, menos excusas, más servicios. Y en esa ecuación, el ganador no es un funcionario: es la gente”, recalcó.