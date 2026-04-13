Presidente Luis Abinader declara en estado de emergencia regional estas 6 demarcaciones

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader declaró mediante el Decreto 234-26 una situación de emergencia regional en las provincias Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Distrito Nacional y Santo Domingo, debido a los daños ocasionados por la vaguada asociada a un sistema de baja presión que ha impactado el territorio nacional.

La medida se fundamenta en los informes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierten sobre lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que han provocado afectaciones en la agricultura, las infraestructuras, las viviendas y los servicios públicos esenciales.

El decreto establece que la situación se clasifica con carácter regional y faculta al Poder Ejecutivo a modificar dicha calificación mientras no se haya declarado la normalidad. Asimismo, dispone que el documento sea remitido al Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y la CNE para su conocimiento y ejecución.