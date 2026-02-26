Presidente Luis Abinader entrega radar; costó $250 MM

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader inauguró ayer el Radar Meteorológico Doppler Banda C de doble polarización en el Complejo Aeronáutico Dominicano, que requirió una inversión de RD$250 millones para fortalecer el sistema meteorológico nacional y la seguridad en el espacio aéreo dominicano.

La inauguración se llevó a cabo en el Complejo Aeronáutico Dominicano, Aeropuerto Internacional de Las Américas, Punta Caucedo, en presencia del ministro, José Ignacio Paliza; el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez; de Gloria Ceballos, y Juan Manuel Méndez, directores de Onamet y del COE.

“Este radar WRS300, de doble polarización y estado sólido, tiene una cobertura efectiva de 250 kilómetros y puede alcanzar hasta los 400 kilómetros. En el año 2022 fue instalado el primer radar en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y en mayo del pasado año el segundo en la Loma Isabel de Torres, en Puerto Plata”, dijo Rodríguez.

Adelantó que en abril próximo el presidente Abinader inaugurará una torre de control con cabina en la Base Aérea de San Isidro, con equipos de comunicaciones de última generación y un sistema energético alternativo.

Entregó 510 certificados de títulos de propiedad.

Entrega títulos.

Luego el mandatario entregó 510 certificados de títulos definitivos de propiedad a 710 familias en el proyecto del sector El Valiente, en el municipio Santo Domingo Este.

“Ya ustedes saben que ese terreno es suyo, de hecho y de derecho. Cuando ustedes entraron por esa puerta ese terreno valía una cantidad determinada; hoy vale posiblemente dos o tres veces más, porque ya tienen su título”, que les permite acceder a financiamiento, mejorar la calidad de vida.

Reunión estudiantes

El presidente Abinader se reunió ayer con 400 jóvenes de centros educativos públicos y privados, a quienes dijo que el país está a las puertas de una transformación tecnológica sin precedentes y que se prepara para dar un salto exponencial en el ámbito digital” y ponderó el impacto de la formación tecnológica y técnico profesional. Luis Miguel De Camps, ministro de Educación, afirmó que mejorar la calidad educativa requiere fortalecer el aprendizaje temprano de la lectura y la escritura.