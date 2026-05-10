Presidente Luis Abinader vive emotivo encuentro con niño durante recorrido en la Zona Colonial

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, protagonizó este domingo un gesto espontáneo y cargado de ternura durante un recorrido por la Zona Colonial de Santo Domingo, al encontrarse con un niño que lo saludó con entusiasmo.

El pequeño, visiblemente emocionado, exclamó: “¡Presidente!”, lo que provocó la sonrisa inmediata del mandatario. Abinader no dudó en acercarse, cargarlo en brazos y bromear con simpatía: “Ay, pero muchacho, jaja”, generando risas entre los presentes.

El encuentro, breve pero significativo, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, reflejando la cercanía del presidente con la gente y la espontaneidad de la niñez.