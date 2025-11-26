Presidente SCJ: leyes no bastan si no se cumplen en la vida cotidiana

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina dijo ayer que el alto porcentaje de los casos que ingresan al sistema en materia penal está relacionado con violencia, “lo que refleja una problemática grave que las leyes por sí solas no pueden resolver”.

Indicó que de un 55 % de esos casos, el 36 % corresponde a violencia de género e intrafamiliar, por lo que entiende se necesita transformar promesas en acciones tangibles.

“La violencia contra la mujer es una manifestación de desigualdad y una violación de los derechos humanos; es una herida que atraviesa generaciones, que exige al Estado y en particular al sistema de justicia, una respuesta firme, humana y constante”, dijo Molina.

Reconoce que el país dio un paso importante con la promulgación de la Ley 24-97 y la incorporación en el Código Penal de los delitos vinculados a la violencia de género e intrafamiliar, pero insistió en que eso no es suficiente porque hay una cultura enraizada.

“Ningún país que se considere democrático puede lograr plena estabilidad y desarrollo si la violencia contra la mujer está normalizada en su cultura, y hasta que las leyes no se cumplan en la vida cotidiana solo son una promesa”, señaló.

El también presidente del Poder Judicial habló en esos términos al encabezar un acto conmemorativo al Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial que coordina la magistrada Nancy Salcedo, y en el que participaron como conferencistas invitadas la jueza Raiza Cajiga, y la doctora Elithet Silva Martínez, ambas de Puerto Rico.

PJ cumple su parte

Molina dijo que frente a la dimensión del problema el Poder Judicial asume su parte con responsabilidad, e informó las mejoras implementadas, la reducción en un 72 %, del tiempo de respuesta para órdenes de protección (de 12 a 3 horas), formación constante de los equipos de atención de perspectiva de género y derechos humanos, y la digitalización de los procesos y mejora del sistema de alerta temprana. No obstante, recordó que la lucha contra el flagelo no comienza ni termina en los tribunales, y abogó para que el acto conmemorativo “no sea solo un acto simbólico para recordar a las hermanas Mirabal, sino también a todas las mujeres que siguen enfrentando todos los días la violencia en sus múltiples formas”.

“Que sea un sello de un pacto vivo y firme entre instituciones y ciudadana, por la vida, por la igualdad y por la paz, asumiendo la responsabilidad individual de acabar con la violencia machista”, dijo.

violencia vicaria

Este tema fue abordado por las dos expertas puertorriqueñas, quienes explicaron que la violencia vicaria es la que se ejerce para dañar a la madre a través de terceros, principalmente de los hijos, y se manifiesta en procesos de custodia, deslegitimación parental, litigiosidad abusiva y pensiones alimentarias.

Silva Martínez, especializada en trabajo con sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico y los EE. UU., dijo la violencia vicaria tiene su propia complejidad, por lo que requiere atención particular, ya que puede causar terror y tiene efectos duraderos en las víctimas, incluyendo implicaciones neurobiológicas y trauma.

Para la jueza Cajiga “es crucial” evaluar la violencia ejercida hacia los menores en órdenes de protección e identificar el riesgo de manera integral. Para abordar tema de manera efectiva recomendó la coordinación institucional e intersectorial. “La respuesta judicial debe ser decidida y proactiva, y se debe robustecer el marco legal”.