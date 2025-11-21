Presidente tratará en California impulso de semiconductores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader arribó a San José, California, para una visita de dos días en la que participará en la reunión anual de semiconductores.

Desarrollará una agenda que la Presidencia define como estratégica, con “encuentros exclusivos” con los principales CEOs de empresas líderes de la industria global y reuniones con compañías que buscan diversificar sus cadenas de producción.

Una nota dice que a su llegada, el mandatario fue recibido por la embajadora María Isabel Castillo y el empresario Samuel Conde.

El mandatario viajó acompañado del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, representantes de esa institución y una comisión del sector privado.

Expone que desarrollará reuniones “de alto nivel” enfocadas en fortalecer la presencia del país en semiconductores, que incluyen intercambios para abrir nuevas oportunidades de cooperación, impulsar proyectos de innovación y afianzar la capacidad para atraer inversiones orientadas a la diversificación y relocalización de manufactura avanzada.

Expresa que asistirá a la cena anual de la Asociación de la Industria de Semiconductores y sostendrá una reunión de análisis junto al equipo de MySilicon y que concluida la agenda, el mandatario y su comitiva regresará hoy al país.