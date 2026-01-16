Presidente TSE resalta la madurez justicia electoral

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Camacho Hidalgo, afirmó ayer que la justicia electoral opera en República Dominicana con madurez, gracias a la interacción y el diálogo dinámico entre los partidos políticos, la sociedad civil y el Congreso Nacional, que permitió la aprobación de la Ley 39-25 para solucionar

el problema de atribución de funciones a la alta corte.

Dijo que el reflejo más fiel del compromiso constitucional de la gestión que encabeza en el TSE, es la labor jurisdiccional del 2025, durante el cual emitieron sentencias que por su contenido doctrinal y su impacto práctico, “son relevantes de cara a la protección de los derechos políticos-electorales de los dominicanos y dominicanas”.

Camacho Hidalgo habló en esos términos en la rendición de cuentas que hizo en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) junto a los miembros del Pleno del TSE, en presencia de altos funcionarios y personalidades del mundo diplomático y la sociedad civil.

Resaltó como uno de los mayores logros de la alta corte durante el 2025, la sentencia TSE/0010/2025, que redefinió las reglas para la categorización de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, el financiamiento público y el orden de la boleta.

Dijo que ese fallo es de “especial trascendencia” porque a partir de él se tomarán en cuenta los votos válidos emitidos de todas las elecciones generales ordinarias celebradas en el año electoral, y permitirá medir con mayor precisión la fuerza electoral de una organización política.

Otras sentencia relevantes son también las números TSE/0004/2025 , TSE/0028/2025; y la TSE/0006/2025, relativas a los conflictos entre la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos o la ciudadanía, y los conflictos interpartidarios,

Rectificación de actas

El magistrado Camacho recordó que es facultad del TSE, además, solucionar todo lo que tiene que ver con la rectificación de actas del estado civil, materia en la que dijo, las decisiones de la alta “impactan directamente en la estabilidad y el entorno de una familia”, ya que un simple error en una acta puede ser una barrera para acceder a los estudios universitarios, servicios o trámites básicos, documentos de identidad.

Informó que tomando eso en cuenta, a la tramitación y solución de estos expedientes se le ha dado mayor celeridad, y dijo que en el trascurso del 2025 la carga de trabajo fue significativa.

“Se procesaron en total de 6,739 expedientes, de los cuales 6,610 corresponden a rectificación de actas y 481 de cambio de nombre; se emitidas 6,739 sentencias; se realizaron 2,325 procesos de inspectorías para fallar estos casos”, subrayó el presidente del TSE.

Agregó que en cuanto a los aspectos jurisdiccionales, en su gestión 2021-2025, se procesaron un total de 24,367 expedientes, dictamos 23,367 decisiones, contenciosos electorales; 181 de revisión de sentencias de rectificación, cambio, supresión o añadidura de nombre, y procesamos 64 recursos de revisión constitucional.

Entre los logros administrativos citó el fortalecimiento de imagen institucional, y certificaciones de transparencia en 100% de cumplimiento de las nirmas NOBASI; en términos patrimoniales dijo “hemos logrado un crecimiento sin precedentes” con la adquisición de tecnología, adecuaciones de áreas físicas, compra de vehículos necesarios para materializar los proyectos de expansión y desarrollo material e institucional.

Ratificación y nuevos jueces

El presidente del TSE agradeció el voto de confianza de las personas e instituciones que permitieron que el CNM lo ratificara en el cago, lo cual dijo, “implica la reafirmación de nuestro compromiso inquebrantable con la Constitución y la legalidad de nuestras actuaciones para preservar la democracia dominicana.

Asimismo, manifestó q las nuevas juezas titulares designadas, Rafaelina Peralta y Lenis Rosángela García; y los suplentes, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur, “ esperamos una sinergia armónica y constructiva, donde la experiencia acumulada y las nuevas perspectivas se unan para enfrentar los retos del presente cuatrienio. Juntos, continuaremos elevando el estándar de la justicia electoral, asegurando que el TSE siga siendo el Tribunal de la Democracia en República Dominicana.”