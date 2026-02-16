Se prevé ocurrencia de lluvias por vaguada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), hoy lunes, desde la madrugada, habrá precipitaciones dispersas sobre diferentes localidades de las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Pedernales, Baoruco e incluso, algunos municipios del Gran Santo Domingo.

Indicó que el clima está bajo estas condiciones, debido al acercamiento de una vaguada y a la interacción del viento del sureste con la orografía del territorio nacional.

Por la época del año, las temperaturas seguirán frescas y agradables, siendo más notorio en áreas de montaña durante la noche y la madrugada, según el informe.