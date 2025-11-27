Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

A diferencia de años anteriores, este jueves la avenida Duarte, principal arteria comercial de la capital dominicana, mostró un ambiente más calmado de lo previsto en vísperas del tradicional Viernes Negro.

Aunque se observó tránsito peatonal y vehicular constante, las tiendas no registraron la misma presión de compradores que suele caracterizar la jornada previa. Algunos comerciantes señalaron que las ventas han sido moderadas y que esperan un repunte significativo durante el viernes.

Previo al Viernes Negro: así lucen las tiendas en República Dominicana

Observaciones en la Duarte

• Flujo de clientes menor al esperado en tiendas de electrodomésticos y ropa.

• Tránsito vehicular fluido en comparación con años anteriores.

• Comerciantes informales instalados en las aceras reportaron ventas discretas.

Expectativas

Representantes del comercio local confiaron en que el viernes marcará la diferencia. “Hoy está un poco lento, pero mañana esperamos que la gente salga en masa a buscar las ofertas”, comentó un vendedor de la zona.