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Abinader participa en acto

PriceSmart inaugura nueva sucursal en La Romana

Generará más de 125 empleos. PriceSmart opera en el país desde 1999; clientes del club tendrán acceso a más de 1,600 productos

Presidente Abinader junto a ejecutivos de PriceSmart

Presidente Abinader junto a ejecutivos de PriceSmart

Soila Paniagua
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PriceSmart abrió sus puertas en La Romana, con una sucursal construida según informaciones con una inversión de 21.1 millones de dólares.

El presidente Luis Abinader y Eduardo Franceschi y John Hildebrandt encabezaron la inauguración del local en la carretera La Romana–Higüey, sector La Luisa y los ejecutivos prevén que generará más de 125 empleos directos.

Tiene una superficie total de 6,205 m², de los cuales 3,972 m² están dedicados al piso de ventas; dispone de 309 estacionamientos, incluidos 285 regulares, 16 para personas con movilidad reducida y ocho para el servicio Click & Go; también tiene áreas para motocicletas.

John Hildebrandt, presidente y director operativo y Eduardo Franceschi, vicepresidente senior de Operaciones Regionales de PriceSmart resaltaron la calidad de los productos y servicios de ese club de compras por membresía sede en San Diego, Estados Unidos, que opera en 12 países, incluyendo a República Dominicana donde tiene seis sucursales.

La apertura a su primer Club en La Romana, amplía su presencia en la República Dominicana a total de seis clubes en el país y 57 a nivel regional.

Ponderaron su compromiso con las comunidades donde opera y anunciaron que implementarán el Programa de Rescate de Alimentos, “mediante el cual se entregarán productos aptos para el consumo a bancos de alimentos y organizaciones locales que atienden a poblaciones vulnerables”.

PriceSmart inició sus operaciones en el país en diciembre de 1999. Actualmente emplea a más de 1,200 colaboradores.

Sobre el autor
Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.
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