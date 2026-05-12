PriceSmart inaugura nueva sucursal en La Romana

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

PriceSmart abrió sus puertas en La Romana, con una sucursal construida según informaciones con una inversión de 21.1 millones de dólares.

El presidente Luis Abinader y Eduardo Franceschi y John Hildebrandt encabezaron la inauguración del local en la carretera La Romana–Higüey, sector La Luisa y los ejecutivos prevén que generará más de 125 empleos directos.

Tiene una superficie total de 6,205 m², de los cuales 3,972 m² están dedicados al piso de ventas; dispone de 309 estacionamientos, incluidos 285 regulares, 16 para personas con movilidad reducida y ocho para el servicio Click & Go; también tiene áreas para motocicletas.

John Hildebrandt, presidente y director operativo y Eduardo Franceschi, vicepresidente senior de Operaciones Regionales de PriceSmart resaltaron la calidad de los productos y servicios de ese club de compras por membresía sede en San Diego, Estados Unidos, que opera en 12 países, incluyendo a República Dominicana donde tiene seis sucursales.

La apertura a su primer Club en La Romana, amplía su presencia en la República Dominicana a total de seis clubes en el país y 57 a nivel regional.

Ponderaron su compromiso con las comunidades donde opera y anunciaron que implementarán el Programa de Rescate de Alimentos, “mediante el cual se entregarán productos aptos para el consumo a bancos de alimentos y organizaciones locales que atienden a poblaciones vulnerables”.

PriceSmart inició sus operaciones en el país en diciembre de 1999. Actualmente emplea a más de 1,200 colaboradores.