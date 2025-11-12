Jet Set
Primer Juzgado de la Instrucción conocerá juicio preliminar contra hermanos Espaillat
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado para conocer el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, ocurrido en un trágico suceso que dejó 235 personas muertas y más de 100 heridas.
El Ministerio Público imputa a los empresarios responsabilidad penal por presuntas violaciones a normas de seguridad estructural, negligencia grave y homicidio involuntario, en relación con el desplome ocurrido durante un evento masivo en el reconocido centro de entretenimiento.