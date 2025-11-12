Primer Juzgado de la Instrucción conocerá juicio preliminar contra hermanos Espaillat

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado para conocer el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, ocurrido en un trágico suceso que dejó 235 personas muertas y más de 100 heridas.

El Ministerio Público imputa a los empresarios responsabilidad penal por presuntas violaciones a normas de seguridad estructural, negligencia grave y homicidio involuntario, en relación con el desplome ocurrido durante un evento masivo en el reconocido centro de entretenimiento.