A prisión durante 30 años por homicidio

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal condenó a 30 años de prisión a un hombre que asesinó a otro para robarle una motocicleta, en un hecho ocurrido el año pasado, en el barrio Los Corazones, de El Pomier.

Una nota de la Procuraduría indica que Miguelito Bencel asesinó a Confesor Santos Araujo, tal como demostraron ante el tribunal los fiscales Ingris Guerrero y Daryl Montes de Oca. La Fiscalía mostró en el proceso judicial que Bencel incurrió en la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, que castigan el asesinato y el robo, así como también a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-2016, para el Control y Regulación de Armas de fuego.

Los hechos ocurrieron la tarde del 19 de marzo de 2024, cuando la víctima, motoconchista, abordó a Bencel, quien le solicitó llevarlo a un lugar aún desconocido y en el trayecto, específicamente en el barrio Los Corazones, le produjo una herida cortopenetrante en el cuello.