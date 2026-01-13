Adolescente ahogada
A prisión imputado de violar menor
La condena le fue impuesta a Franklin Santana. L anota del Ministerio Público no dice si tiene alguna responsabilidad en la muerte de la menor,
Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impusieron una condena de 20 años de prisión a un hombre acusado de violar a una adolescente de 16 años encontrada ahogada en Boca Chica, en un hecho ocurrido en el 2024, en el sector Las Toronjas.
Expresa que la investigación inició en 2024, luego de que la hermana mayor de la víctima, quien también habría sufrido acoso virtual de Santana, denunció lo sucedido.