A prisión una pareja acusan de secuestro

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Tairi Vásquez Severino y Jhan Carlos Rivera Martínez, imputados de pertenecer a una red de secuestro y lavado de activos.

El órgano persecutor les imputa por su participación en calidad de testaferros y prestanombres de Alfredo Vásquez Severino y Ambioris Vásquez Severino, quienes junto a otros miembros de esta red secuestraron a una persona de 47 años de edad en La Otra Banda, Higüey, provincia La Altagracia, y solicitaron 20 millones de pesos por el rescate.

Fueron apresados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia.