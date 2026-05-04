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A la cárcel

Prisión preventiva a dos mujeres por homicidio en Los Guaricanos

Las imputadas, fueron sometidas a la justicia luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que las relacionan directamente con el hecho

Presunto hallazgo de cadáver de joven en Los Guaricanos

Presunto hallazgo de cadáver de joven en Los Guaricanos

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Un tribunal ordenó tres meses de prisión preventiva a dos mujeres acusadas de estar vinculadas con la muerte de Cándido Figueroa de los Santos, quien había sido reportado como desaparecido y posteriormente hallado sin vida en una vivienda en construcción del sector Vista del Parque, Los Guaricanos.

Las imputadas, fueron sometidas a la justicia luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que las relacionan directamente con el hecho.

La medida de coerción busca garantizar el proceso judicial mientras avanzan las investigaciones sobre el crimen, que ha generado conmoción en la comunidad.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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