Prisión preventiva contra una exoficial del Estado Civil y un hombre por falsedad en escritura

A solicitud del Ministerio Público, una jueza del Distrito Judicial de Peravia impuso prisión preventiva por espacio de un mes a una exoficial del Estado Civil de Baní y a un hombre imputados por incurrir en falsedad en escritura pública y prevaricación.

La medida de coerción fue impuesta a Yohana Elizabeth de la Cruz Matos, exoficial del Estado Civil de la Primera Circunscripción de Baní, provincia Peravia, y a Dionicio Colomé.

A los imputados se les sindica como parte de un entramado que se dedicaba a la reconstrucción fraudulenta de actas del Estado Civil, bajo el sustento de documentos falsos, sin encontrarse las alegadas actas inscritas en los libros.

De acuerdo con la investigación, estas reconstrucciones fraudulentas obedecen a la pretensión dolosa de los solicitantes de reclamar derechos de propiedad por filiación inexistente sobre terrenos ajenos.

En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por Luis Armando Pimentel, fiscal de Peravia, y Esther González, procuradora fiscal adscrita a la Junta Central Electoral. También, participó un equipo de abogados representantes de la Junta Central Electoral que actuó como querellante.

La jueza Rosaura Garabitos, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Peravia, impuso la prisión contra los imputados, quienes son procesados bajo los cargos de asociación de malhechores, falsedad en documentos públicos, alteración de las actas del Estado Civil y prevaricación, delitos sancionados por los artículos 147, 148, 166, 265 y 266 del Código Penal dominicano, así como el artículo 208 de la Ley 4-23 Orgánica de los Actos del Estado Civil.

La medida de prisión impuesta a De la Cruz Matos deberá ser cumplida en el centro penitenciario de Baní Mujeres, mientras que Colomé en la cárcel de Baní Hombres.