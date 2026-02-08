Prisión preventiva para hombre acusado de propinarle 42 puñaladas a su expareja en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra Alex Valle, acusado de intentar asesinar a su expareja Zenaida Muñoz, de 22 años, a quien le propinó 42 puñaladas durante un ataque ocurrido en enero de este año en el sector Bella Vista, de esta ciudad.

La jueza Kimberly Tatis acogió la solicitud del Ministerio Público al ponderar la extrema gravedad de los hechos, la calificación jurídica provisional de tentativa de asesinato y violencia intrafamiliar agravada, así como el peligro que representa el imputado para la víctima y para el proceso judicial.

El abogado Bienvenido Martínez, representante legal de la joven, sostuvo que la prisión preventiva era la única medida proporcional frente a la brutalidad del ataque.

“Estamos ante un claro caso de tentativa de asesinato. Cuarenta y dos puñaladas evidencian la intención criminal. Esta decisión protege a la víctima y envía un mensaje firme de que hechos tan atroces no quedarán impunes”, afirmó Martínez.

El jurista reveló además que ante el tribunal se estableció que en la agresión no habría participado solo el imputado, sino también una mujer que lo acompañaba, circunstancia que podría dar lugar a nuevas imputaciones penales conforme avance la investigación.

Como consecuencia directa del ataque, Zenaida Muñoz perdió un embarazo de cuatro meses, agravando el daño físico, psicológico y emocional sufrido por la joven y su familia, situación que fue expuesta durante la audiencia.

Familiares de la víctima denunciaron que tras el hecho se habrían producido intentos de soborno por parte de abogados vinculados a la defensa, con el objetivo de que desistieran del proceso, por lo que reclamaron a las autoridades no ceder a presiones y llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

El imputado cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en la provincia La Vega, mientras el Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones.

De su lado, el abogado defensor Juan Carlos Báez Peralta reconoció la imposición de la prisión preventiva, aunque alegó que la víctima habría manifestado que no fue directamente Alex Valler quien le ocasionó las heridas, versión que será evaluada en el curso del proceso judicial.

El caso ha generado amplia indignación social y vuelve a poner en el centro del debate la violencia extrema contra la mujer, en un expediente que las autoridades consideran uno de los más brutales registrados en Santiago en los últimos años.